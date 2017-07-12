Озил: "Я хочу остаться в "Арсенале"

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Озил: "Я хочу остаться в "Арсенале"

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Мой приоритет - остаться в "Арсенале". Это отличный клуб и я всегда говорил, что хорошо чувствую себя здесь. Когда я вернусь в Лондон, мы обсудим мое будущее. Сейчас главное - подготовиться к новому сезону", - приводит слова Озила Goal.com.

Напомним, что контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года. Ожидается, что "канониры" предложат хавбек новый контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

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