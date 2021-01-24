Озил ярко высказался об уходе из "Арсенала"

Немецкий полузащитник Месут Озил прокомментировал свой уход из лондонского "Арсенала".

"Я благодарен клубу за невероятное путешествие, которое длилось семь с половиной лет. Все это время я чувствовал потрясающую поддержку со стороны фанатов и клуба. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Фанаты "Арсенала" останутся в моем сердце навсегда. Я желаю клубу всего самого наилучшего", - приводит слова Озила пресс-служба клуба.

32-летний Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 254 матча, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач. В составе английского клуба хавбек по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Озил на правах свободного агента перешел в "Фенербахче".

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