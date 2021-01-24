Озил ярко высказался об уходе из "Арсенала"
Немецкий полузащитник Месут Озил прокомментировал свой уход из лондонского "Арсенала".
"Я благодарен клубу за невероятное путешествие, которое длилось семь с половиной лет. Все это время я чувствовал потрясающую поддержку со стороны фанатов и клуба. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Фанаты "Арсенала" останутся в моем сердце навсегда. Я желаю клубу всего самого наилучшего", - приводит слова Озила пресс-служба клуба.
32-летний Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 254 матча, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач. В составе английского клуба хавбек по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Озил на правах свободного агента перешел в "Фенербахче".
Не пропустите: Эдегор перейдет в "Арсенал". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Киевское "Динамо" не сумело добиться победы в заключительном матче на сборе в ОАЭ (видео матча)
-
Озил ярко высказался об уходе из "Арсенала"
-
"Фенербахче" объявил о переходе Озила
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Болоньей"
-
Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина
-
В Хедире заинтересованы клубы из России и Турции
-
Томори рассказал, почему выбрал именно "Милан"
-
Официально: Озил перешел в "Фенербахче"
-
Эдегор перейдет в "Арсенал"
-
Хет-трик Абрахама вывел "Челси" в 1/8 Кубка Англии
-
"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса
-
"Ювентус" дома победил "Болонью"
-
Агент Данило Барбозы подтвердил переговоры с ЦСКА
-
"Герта" отправила в отставку главного тренера Лаббадию
-
Карим Бензема: "Нам нужна лучшая версия Азара"
-
"Интер" может обменять Эриксена на Джеко
-
Болельщики "Челси" поддержали Лэмпарда (фото)
-
Ибрагимович высказался о разгроме от "Аталанты"
-
"Рубин" в контрольном матче обыграл "Сочи"
-
Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18