Озил за свою карьеру создал более тысячи голевых шансов - больше всех в Европе с 2006 года

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил лидирует среди всех игроков пяти ведущих европейских лиг по количеству созданных голевых моментов за последние 12 лет, сообщает Opta.

По сведениям источника, с момента начала своей карьеры хавбек создал 1006 голевых шансов для своих партнеров.

В ближайшее время "Арсенал" должен объявить о продлении контракта с 29-летним Озилом.

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