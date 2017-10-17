Озил запросил оклад почти на 100 тысяч евро больше, предложенного "Арсеналом"

Лондонский "Арсенал" не смог договориться со своим полузащитником Месутом Озилом о продлении действующего контракта.

Как информирует Mirror, "канониры" предлагали своему 29-летнему хавбеку, чье текущее соглашение истекает летом 2018-го года, оклад в размере 310 тысяч евро в неделю, но представители футболиста затребовали у клуба на 85 тысяч евро больше. Ввиду сложившегося положения "Арсенал" намерен выставить немца на продажу уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Стерлинг опроверг слухи о своем возможном переходе в "Арсенал". | soccernews.ru