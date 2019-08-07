Озила зовут в МЛС

"Ди Си Юнайтед" ищет замену для своей главной звезды нападающего Уэйна Руни, который через полгода станет игроком "Дерби Каунти".

Как сообщает ESPN, в шорт-лист американского клуба входит полузащитник "Арсенала" Месут Озил.

Отмечается, что над трансфером именитого немца "Ди Си Юнайтед" планирует работать в январе следующего года.

Контракт Озила с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года. Рыночная стоимость 30-летнего хавбека - 25 миллионов евро.

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