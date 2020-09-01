Озила зовут в Саудовскую Аравию

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Озила зовут в Саудовскую Аравию

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации Fanatik, в подписании именитого немца очень заинтересован "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Арабский клуб готов платить 31-летнему футболисту порядка 16,7 миллионов евро в год. Напомним, что в Англии он зарабатывает около 20,4 миллионов за сезон.

Следующим летом хавбек станет свободным агентом, поэтому сможет перебраться в "Аль-Наср" бесплатно.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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