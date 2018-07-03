Озвучена возможная зарплата Роналду в "Ювентусе"

"Ювентус" все еще проявляет интерес к нападающему "Реала" Криштиану Роналду.

По данным Marca, туринский клуб начал переговоры с мадридцами по поводу возможного трансфера португальца.

"Ювентус" готов предложить Роналду контракт на четыре года с зарплатой 30 миллионов евро за сезон.

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