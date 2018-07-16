Озвучены премиальные в сборной Хорватии за выход в финал ЧМ-2018

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Озвучены премиальные в сборной Хорватии за выход в финал ЧМ-2018Правительство Хорватии заплатит футболистом национальной сборнойпо 9,5 тысяч евро премиальных.

Главному тренеру сборной Златко Даличу будет выплачено 8 тысяч.

Решение о размере выплат принято 21 декабря 2017 года.

Напомним, что в финале ЧМ-2018 Хорватия проиграла Франции.  | soccernews.ru

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