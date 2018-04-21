Озвучены призовые сборной Франции за победу на ЧМ-2018
Игроки сборной Франции получат за победу на Чемпионате Мира-2018 по 400 тысяч евро.
Как сообщает L’Equipe, за триумф на Евро-2016 футболистам обещали по 300 тысяч евро. Тогда команда проиграла в финале.
Напомним, мировое первенстве пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Франция попала в группу с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).
Читайте: Уткин: "Я надеюсь, что Венгер уходит в сборную Франции" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Коринтианс" играет в футболках, на которых логотип спонсора появляется при потении игрока
-
Болельщики "Барселоны" освистали гимн Испании на финале Кубка Короля
-
Гвардиола оценил шансы Виейра стать тренером "Арсенала"
-
Стала известна сумма компенсации Конте в случае увольнения из "Челси"
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" конфликтуют из-за Моуринью
-
Роджерс оценил свои шансы возглавить "Арсенал"
-
Суарес: "Победа "Барселоны" в Кубке Испании не компенсирует вылет из Лиги Чемпионов"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Наполи"
-
Девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба
-
ПСЖ и "Ювентус" поборются за Феллаини
-
"Интер" хочет купить хавбека "Спортинга"
-
ПСЖ может купить португальского голкипера
-
Монтелла назвал игроков "Барселоны" инопланетянами
-
Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе
-
В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" принимает на "Этихаде" "Суонси"
-
Лондонское дерби на "Эмирейтс": "Арсенал" принимает "Вест Хэм"
-
Последние шаги к чемпионству: "Локомотив" принимет "Уфу"
-
Битва за Лигу Чемпионов: ЦСКА против "Краснодара"
-
На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0