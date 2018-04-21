Озвучены призовые сборной Франции за победу на ЧМ-2018

Игроки сборной Франции получат за победу на Чемпионате Мира-2018 по 400 тысяч евро.

Как сообщает L’Equipe, за триумф на Евро-2016 футболистам обещали по 300 тысяч евро. Тогда команда проиграла в финале.

Напомним, мировое первенстве пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Франция попала в группу с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).

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