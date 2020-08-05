Пабло Мачин возглавил "Алавес"
"Алавес" объявил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
45-летний специалист заключил контракт с "Алавесом" до 2021 года. На посту он сменил Хуана Муниса, который покинул клуб по окончании сезона.
"Алавес" занял 16 место в завершившемся сезоне Ла Лиги.
Не пропустите: "Осасуна" купила хавбека "Айнтрахта" Торро| http://soccernews.ru
главное
-
Выяснилось, сколько Санчо может получать в "МЮ"
-
Моро подпишет контракт с "Динамо" до 2025 года
-
Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России
-
ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду в "Уфу"
-
Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?
Лента новостей
-
Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды
-
Торрес рассказал, что с ним связывались известные команды до перехода в "Сити"
-
Российский хавбек Короев покинул "Слуцк"
-
Пабло Мачин возглавил "Алавес"
-
Худяков: "Тамбов" договорился об аренде Тикнизяна у ЦСКА"
-
Моуринью прокомментировал решение Касильяса закончить карьеру
-
Широков: "Спартак" может зацепиться за тройку с таким составом"
-
Выяснилось, сколько Санчо может получать в "МЮ"
-
Червиченко: "Возвращение Глушакова будет большой глупостью для "Спартака"
-
Моро подпишет контракт с "Динамо" до 2025 года
-
"Осасуна" купила хавбека "Айнтрахта" Торро
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении Алекса Таллеса
-
Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам июля
-
Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России
-
ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду в "Уфу"
-
Урунов поделился эмоциями после подписания контракта со "Спартаком"
-
"Манчестер Сити" хочет купить пять новых футболистов
-
УЕФА назначил арбитров на матчи "Манчестер Сити" - "Реал" и "Лион" - "Ювентус"
-
Тухель нашел замену Тиаго Силве в "Баварии"
-
Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14