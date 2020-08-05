Пабло Мачин возглавил "Алавес"

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Пабло Мачин возглавил "Алавес"

"Алавес" объявил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

45-летний специалист заключил контракт с "Алавесом" до 2021 года. На посту он сменил Хуана Муниса, который покинул клуб по окончании сезона.

"Алавес" занял 16 место в завершившемся сезоне Ла Лиги.

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