Пабло Освальдо возобновил карьеру

Известный аргентинский футболист Пабло Освальдо решил вернуться в профессиональный футбол.

Сообщается, что 33-летний нападающий заключил однолетний контракт с "Банфилдом".

Напомним, что Освальдо завершил карьеру в 2016 году, заявив о желании сконцентрироваться на музыке.

Форвард известен по выступлениям за "Фиорентину", "Рому", "Ювентус", "Интер", "Саутгемптон", "Эспаньол", "Порту" и "Боку Хуниорс".

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