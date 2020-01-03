Пабло Освальдо возобновил карьеру
Известный аргентинский футболист Пабло Освальдо решил вернуться в профессиональный футбол.
Сообщается, что 33-летний нападающий заключил однолетний контракт с "Банфилдом".
Напомним, что Освальдо завершил карьеру в 2016 году, заявив о желании сконцентрироваться на музыке.
Форвард известен по выступлениям за "Фиорентину", "Рому", "Ювентус", "Интер", "Саутгемптон", "Эспаньол", "Порту" и "Боку Хуниорс".
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|Ланус
|16
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|Велес Сарсфилд
|16
|28
|5
|Ривер Плейт
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|Арсенал
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|Росарио Сентраль
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|Расинг Клуб
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|Атлетико Тукуман
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|Тальерес де Кордоба
|16
|24
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|Эстудиантес
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|Индепендьенте
|14
|21
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|Дефенса и Хустисия
|16
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|16
|20
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|Унион Санта-Фе
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|К Кордоба Сантьяго
|16
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|19
|Колон
|16
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|20
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|Химнасия Ла-Плата
|16
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