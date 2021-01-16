Пабло прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок московского "Локомотива" Пабло Насименто поделился эмоциями после заключения контракта с российским клубом.

"Я рад присоединиться к "Локомотиву". Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!" - цитирует 29-летнего футболиста официальный сайт "железнодорожников".

"Локомотив" купил бразильца у "Бордо" за 2,5 миллиона евро.

Пабло выступал за жирондинцев с августа 2015 года, сыграл 113 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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