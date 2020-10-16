Пабло Сабалета завершил карьеру

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Пабло Сабалета завершил карьеру

Известный аргентинский футболист Пабло Сабалета объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

35-летний фланговый защитник в течение карьеры выступал за "Сан Лоренцо", "Эспаньол", "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".

За сборную Аргентины фулбек провёл 58 матчей, играя за неё с 2005 по 2020 год.

Сабалета выиграл 7 трофеев на клубном уровне и золото Олимпийских игр в составе "альбиселесте".

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