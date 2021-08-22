Пабло Сарабия может вернутся в Ла Лигу

Фото: инстаграм Сарабии/Автор неизвестен

Атакующий хавбек сборной Испании и "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабия может вернутся в Испанию.

Как сообщает Педро Алмейда, за футболиста борются его бывший клуб "Севилья", а также "Реал Сосьедад".

По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна лидирует в гонке за хавбека.

Напомним, что в ПСЖ Сарабия перешел из "Севильи" в 2019 году за 20 миллионов евро.

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