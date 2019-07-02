Пабло Сарабия перешел в ПСЖ

ПСЖ подписал контракт с полузащитником "Севильи" Пабло Сарабией. Об этом информирует твиттер парижан.

По данным источника, контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Сарабии обойдется парижскому клубу в 18 миллионов евро.

Футболист выступал за "Севилью" с 2016 по 2019 год. 27-летний хавбек принял участие в 52 матчах, забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.

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