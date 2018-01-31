Паццини перешел в "Леванте"

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Паццини перешел в "Леванте"
Нападающий "Вероны" Джампаоло Паццини стал игроком "Леванте", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

33-летний Паццини выступал за "Верону" с 2015 года, провел за клуб 88 матчей и забил 33 гола. Ранее играл за "Аталанту", "Фиорентину", "Сампдорию", "Интер" и "Милан". За сборную Италии сыграл 25 матчей и забил 4 гола. Обладатель Кубка Италии.

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