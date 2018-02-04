Паццини - второй по возрасту игрок, забивавший "Реалу" в этом сезоне

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле сыграл вничью с мадридским "Реалом" со счётом 2:2.

Последний гол в этом матче забил форвард "лягушек" Джампаоло Паццини. Как сообщает Opta, итальянец - второй по возрасту игрок, огорчавший "сливочных" в текущем сезоне (33 года и 6 месяцев).

Опережает Паццини по этому показателю только нападающий "Хетафе" Хорхе Молина, который поразил ворота "Реала" в возрасте 35 лет и 9 месяцев.

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