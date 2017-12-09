"Пачука" и "Аль-Джазира" прошли в полуфинал Клубного Чемпионата Мира

Завершились два четвертьфинальных матча Клубного Чемпионата Мира. Путёвки в следующую стадию завоевали "Пачука" и "Аль-Джазира", которые обыграли "Видад" и "Ураву Ред Даймондс" соответственно.

"Пачука" (Мексика) – "Видад" (Марокко) - 1:0

Гол: Гусман, 112 - 1:0.

"Пачука": Перес, Мартинес (Лопес, 105), Гусман (Гонсалес, 118), Мурильо, Гарсия, Урретавискайя, Эрнандес, Агирре (Санчес, 79), Сагаль (Хара, 58), Эррера, Хонда.

"Видад": Лааруби, Комара, Эль-Хашими, Нуссир, Атуши, Накаш, Эль-Карти, Саиди, Хадруф (Хажуж, 90), Аулад (Эль-Хаддад, 62), Беншарки.

Удаление: Накаш (69).



"Аль-Джазира" (ОАЭ) – "Урава Ред Даймондс" (Япония) - 1:0

Гол: Мабхут, 52 - 1:0.

"Аль-Джазира": Хасиф, Фарес Джума, Айед (Халфан, 90), Файез, Омар (Аль-Отайба, 89), Юсеф (Аль-Гилани, 84), Рашид, Абдулла, Буссуфа, Мабхут, Ромариньо.

"Урава Ред Даймондс": Ниcикава, Угадзин, Макино, Эндо (Мориваки, 72), Касиваги, Абе, Ядзима (Любиянкич, 76), Аоки, Рафаэл Силва, Короки, Муто (Такаги, 67).

Таким образом, в полуфиналах Клубного Чемпионата Мира мадридский "Реал" сыграет с "Аль-Джазирой" (13 декабря), а бразильский "Гремио" - с "Пачукой" (12 декабря).

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