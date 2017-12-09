"Пачука" – "Видад" - 1:0, "Аль-Джазира" – "Урава Ред Даймондс" - 1:0 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры сегодняшних четвертьфинальных матчей Клубного Чемпионата Мира.
"Пачука" – "Видад" - 1:0
"Аль-Джазира" – "Урава Ред Даймондс" - 1:0
Не пропустите: "Пачука" и "Аль-Джазира" прошли в полуфинал Клубного Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
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