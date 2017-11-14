Пациент скорее жив: Россия выдала огненный матч против Испании

Сборная России после субботнего матча против Аргентины стремилась реабилитироваться за невыразительную игру. Следующим соперником была не менее грозная Испания. Лопетеги пошел на небольшие эксперименты с составом, выпустив в атаке Сусо, Асенсио и Родриго, в остальном же в старте "красных" были привычные фамилии.

Россия активно начала игру, применяла прессинг, старалась атаковать флангами, где произошли изменения в сравнении с поединком с Аргентиной. Вместо Рауша и Фернандеса появились Жирков и Смольников, оба игрока действовали активно в атаке, стараясь обострять игру. Уже на третьей минуте Смольников вырезал отличный пас на Смолова, которого упустили защитники Испании, Фёдор дотянулся до мяча кончиком бутсы, поэтому игровой снаряд полетел мимо. Нападающему не хватило нескольких сантиметров..

Испания ходила пешком, однако это не помешало ей забить быстрый гол. Джикия и Васин потеряли позицию, Альба просочился между ними и точно пробил головой после навеса Асенсио.

Испанцы после забитого мяча отошли назад, отдав инициативу, что достаточно нетипично для этой команды. Россия владела мячом, но создать моментов у ворот Де Хеа не смогла, а на 35 минуте и вовсе пропустила второй гол. Родриго делал скидку головой, мяч попал в плечо Кузяеву, а арбитр назначил пенальти. Рамос вызвался исполнить наказание и четко пробил в правый угол.

Россияне тут же бросились отыгрываться, игроки перестали использовать банальные забросы, стали играть низом, пытаться комбинировать. Едва не прошла красивая стенка у Глушакова и Смолова, Затем Фёдор всё же вывел на ворота Дениса, но тому помешал прицельно пробить Альба. Активность россиян все же принесла плоды на 40 минуте. Кузяев выдал шикарный пас на Смолова, тот обыгрался с Глушаковым, получил обратный пас, развернул Пике и точно пробил по воротам.

Во втором тайме россияне не сбавили обороты. За счет постоянного прессинга они заставляли ошибаться соперника и отбирали мячи. На 50 минуте активный Жирков прошёл к лицевой и откатил мяч в центр, а Миранчук с нескольких метров затолкал мяч в сетку.

Радость болельщиков была недолгой. Арбитр из Италии снова назначил пенальти в ворота Лунева, усмотрев фол Джикии на Рамосе. Сам пострадавший подошёл к точке и сделал дубль.

Испанцы снова отдали мяч, в надежде на контратаки, но вспомнить за тайм можно только выход один на один Родриго, форвард "Валенсии" не сумел переиграть Лунёва в ближнем бою. Россияне на это ответили выстрелом под перекладину от Жиркова, заставив вступить в игру Де Хеа, а уже через минуту забили третий гол. За счет прессинга был отобран мяч у Асенсио, затем его доставили Кокорину, тот отпасовал на Смолова, а Федор точно пробил в левый угол с линии штрафной.

В оставшееся время хозяева могли забить и четвертый гол, когда Смолов едва не вышел один на один, но плохо обработал мяч, и его накрыл защитник. Испанцы же в концовке нанесли травму Луневу, замен больше не было, в ворота встал полевой игрок Глушаков, но проверить его в действии испанцы не успели. Россия выдала отличный матч, забив в ворота Испании трижды и отыгравшись с 0:2. Эта игра является одной из лучших за последнее время.

Россия – Испания 3:3

Голы: Альба, 8 – 0:1; Рамос с пенальти – 35 – 0:2; Смолов, 40 – 1:2; Ал. Миранчук, 50; Рамос с пенальти, 53 – 2:3; Смолов, 70 – 3:3.

Россия: Лунёв, Васин, Кудряшов (Рауш, 75), Жирков (Комбаров, 82), Смольников (Игнатьев, 87), Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 67), Дзагоев (Кокорин, 62), Смолов.

Испания: Де Хеа, Рамос (Витоло, 58), Начо, Пике, Альба (Морено, 46), Бускетс (Д. Силва, 58), Тиаго (Сауль, 60), Иньеста (Ильяраменди, 46), Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.

Вячеслав Горбачев

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