Падает от дуновения ветра: экс-форвард "Реала" Диас с помощью симуляции заработал пенальти

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Тулузу" со счетом 2:1.

Лионцы открыли счет с пенальти, который заработал нападающий Мариано Диас.

Видео: Пенальти за "нарушение" на Диасе.

As dives go, this one's really something! pic.twitter.com/RdusNpJU8B — Goal UK (@GoalUK) 21 декабря 2017 г.

Впрочем на повторе видно, что форвард симулировал, но судья не заметил этого и назначил 11-метровый.

Не пропустите: "Лилль" - "Ницца" - 1:1, "Марсель" - "Труа" 3:1, "Тулуза" - "Лион" - 1:2 (обзоры). | http://soccernews.ru