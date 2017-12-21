Падает от дуновения ветра: экс-форвард "Реала" Диас с помощью симуляции заработал пенальти

Теги лионмариано диас

Падает от дуновения ветра: экс-форвард "Реала" Диас с помощью симуляции заработал пенальти

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Тулузу" со счетом 2:1.

Лионцы открыли счет с пенальти, который заработал нападающий Мариано Диас.

Видео: Пенальти за "нарушение" на Диасе.

Впрочем на повторе видно, что форвард симулировал, но судья не заметил этого и назначил 11-метровый.

Не пропустите: "Лилль" - "Ницца" - 1:1, "Марсель" - "Труа" 3:1, "Тулуза" - "Лион" - 1:2 (обзоры). | http://soccernews.ru

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