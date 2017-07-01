Экс-голкипер "Торино" Даниэле Паделли стал игроком "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 31-летний вратарь присоединился к "нерадзурри" в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Паделли сыграл 4 матча и пропустил 5 голов.

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