Паделли стал игроком "Интера"

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Паделли стал игроком "Интера"

Экс-голкипер "Торино" Даниэле Паделли стал игроком "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 31-летний вратарь присоединился к "нерадзурри" в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Паделли сыграл 4 матча и пропустил 5 голов.

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