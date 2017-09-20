Падение продолжается: "Кельн" проиграл пятую игру кряду со старта Бундеслиги

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Падение продолжается: "Кельн" проиграл пятую игру кряду со старта БундеслигиСегодня в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" на своем поле минимально уступил "Айнтрахту" из Франкфурта-на-Майне. Это поражение стало для "козлов" пятым кряду со старта текущего чемпионата.

"Кельн" - "Айнтрахт" - 0:1

Гол: Халлер, 22 - 0:1 (пенальти).

"Кельн": Хорн, Соренсен (Клунтер, 60), Марох, Хайнц, Рауш, Хогер (Йойич, 60), Леманн, Цоллер (Риссе, 46), Осако, Битенкур, Кордоба.

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт, Чендлер, Гачинович (Русс, 90+1), Фернандес, Ребич (Де Гузман, 68), Тавата, Боатенг (Вольф, 74), Халлер.

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Шальке". | soccernews.ru

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