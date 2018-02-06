"Падерборн" – "Бавария" - 0:6 (обзор)

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"Падерборн" – "Бавария" - 0:6 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Кубка Германии между "Баварией" и "Падерборном" (6:0).

Видео: "Падерборн" – "Бавария".

 

Не пропустите: "Бавария" уничтожает "Падерборн" и выходит в полуфинал Кубка Германии. | http://soccernews.ru

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