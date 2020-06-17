"Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел из Бундеслиги
"Фрайбург" - "Герта" - 2:1 (0:0)
Голы: Грифо, 61 - 1:0, Ибишевич, 66 (с пенальти) - 1:1, Петерсен, 71 - 2:1.
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох (Франц, 82), Хефлер, Шмид, Грифо (Шлоттербек, 90+3), Шоллои (Петерсен, 61), Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 82), Хелер (Хаберер, 83).
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт (Эссвайн, 82), Штарк, Торунарига, Дарида, Груич (Кунья, 83), Майер, Ибишевич, Лукебакио, Пентек.
"Унион Б" - "Падерборн" - 1:0 (1:0)
Гол: Цолински, 27 (аг)
"Унион Б": Гикевич, Триммель, Райхель, Фридрих, Шлоттербек, Гентнер (Кроос, 77), Андрих (Шмидебах, 88), Премель, Андерссон (Уджа, 88), Ингвартсен, Бюльтер (Мес, 61).
"Падерборн": Цингерле, Хюнемайер, Штродик (Дрэгер, 14), Хольтманн (Прегер, 77), Коллинз, Риттер, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Цолински (Эванс, 76), Мамба (Србени, 66).
"Фрайбург", набрав 45 баллов, поднялся на 7 место в турнирной таблице. "Герта" расположилась на 11 месте. "Унион" с 38 очками занимают 12-е место. "Падерборн" - на последней строчке, клуб вылетел из Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20