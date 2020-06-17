"Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел из Бундеслиги

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"Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел из Бундеслиги
"Фрайбург" в матче 32-го тура Бундеслиги обыграла "Герту". 
 
В составе хозяев голами отметились Винченцо Грифо и Нильс Петерсен. У гостей с пенальти забил Ведад Ибишевич. 

В параллельной встрече "Унион" обыграл "Падерборн".

"Фрайбург" - "Герта" - 2:1 (0:0)

Голы: Грифо, 61 - 1:0, Ибишевич, 66 (с пенальти) - 1:1, Петерсен, 71 - 2:1.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох (Франц, 82), Хефлер, Шмид, Грифо (Шлоттербек, 90+3), Шоллои (Петерсен, 61), Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 82), Хелер (Хаберер, 83).

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт (Эссвайн, 82), Штарк, Торунарига, Дарида, Груич (Кунья, 83), Майер, Ибишевич, Лукебакио, Пентек.

"Унион Б" - "Падерборн" - 1:0 (1:0)

Гол: Цолински, 27 (аг)

"Унион Б": Гикевич, Триммель, Райхель, Фридрих, Шлоттербек, Гентнер (Кроос, 77), Андрих (Шмидебах, 88), Премель, Андерссон (Уджа, 88), Ингвартсен, Бюльтер (Мес, 61).

"Падерборн": Цингерле, Хюнемайер, Штродик (Дрэгер, 14), Хольтманн (Прегер, 77), Коллинз, Риттер, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Цолински (Эванс, 76), Мамба (Србени, 66).

 "Фрайбург", набрав 45 баллов, поднялся на 7 место в турнирной таблице. "Герта" расположилась на 11 месте. "Унион" с 38 очками занимают 12-е место. "Падерборн" - на последней строчке, клуб вылетел из Бундеслиги. 

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