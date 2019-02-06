"Падерборн" в гостях обыграл "Дуйсбург" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии

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"Падерборн" в гостях обыграл "Дуйсбург" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Падерборн" в гостях обыграл "Дуйсбург" (3:1).

"Дуйсбург" - "Падерборн" - 1:3 (0:0)

Голы: Каули, 47 - 1:0, Текпетей, 52 - 1:1, Прегер, 61 - 1:2, Антви-Аджей, 76 - 1:3.

Тот, кто станет соперником команды определится после жеребьевки.

Не пропустите: "Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии| http://soccernews.ru

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