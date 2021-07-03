"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду

1 Теги ювентускриштиану роналдупортугалия

"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду

Известный телеведущий Андрей Козлов подверг жесткой критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который отодвинул бутылку "Кока-колы" на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы.

"Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить все, падла. А он не может! Он и вылетел. Не потому, что бутылку отодвинул, а потому, что он отнесся ко всему, что происходит здесь, свысока. Показал нам, мол, я выше этого! И где он теперь, дома? Вот и все. Дело не в спонсоре, а в отношении", - приводит слова Козлова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что на Евро-2020 Португалия вылетела на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Бельгии (0:1). 36-летний Роналду на турнире провел четыре матча и забил пять голов (три - с пенальти).

Не пропустите: "Ювентус" потребовал от Роналду определиться со своим будущим. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,ышо однын ... и тебяц вылечати ... ))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020

Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов