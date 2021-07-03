"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду
Известный телеведущий Андрей Козлов подверг жесткой критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который отодвинул бутылку "Кока-колы" на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы.
"Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить все, падла. А он не может! Он и вылетел. Не потому, что бутылку отодвинул, а потому, что он отнесся ко всему, что происходит здесь, свысока. Показал нам, мол, я выше этого! И где он теперь, дома? Вот и все. Дело не в спонсоре, а в отношении", - приводит слова Козлова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что на Евро-2020 Португалия вылетела на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Бельгии (0:1). 36-летний Роналду на турнире провел четыре матча и забил пять голов (три - с пенальти).
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