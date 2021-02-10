Пахарь, возглавивший "Сиену" вместо сына Газзаева, уволен после двух недель работы

Теги сиенавладимир газзаев

Пахарь, возглавивший "Сиену" вместо сына Газзаева, уволен после двух недель работы

"Сиена" отправила в отставку главного тренера команды Марьяна Пахаря.

Как сообщает официальный сайт клуба, "сложившаяся ситуация не позволила тренеру работать в оптимальных условиях для достижения целей".

Пахарь возглавил "Сиену" 25 января. За четыре игры под его руководством клуб один раз сыграл вничью и забил всего один гол. Кроме того, в последнем матче тренерский штаб сделал лишнюю замену, за что клубу грозит техническое поражение.

Напомним, что Пахарь возглавил "Сиену" вместо Владимира Газзаева, который не успел оформить рабочую визу. Однако теперь клуб рассматривает вариант с назначением Альберто Джилардино или Франческо Бальдини.

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