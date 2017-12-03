Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"

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Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"

"Манчестер Сити"  –  "Вест Хэм"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Майк Дин

"Манчестер Сити" - единственная команда из тех, кто представляет Англию на евроарене свой матч внутреннего первенства проведет в рамках воскресной программы 15-го тура. "Горожане" проэкзаменуют еле дышащий "Вест Хэм". Подопечные Пепа Гвардиолы задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов уже давным-давно решили, поэтому они целиком и полностью могут позволить себе сосредоточится на выступлениях Премьер-Лиге, где дела у "голубых" идут еще лучше. Ведь до сих пор манчестерцы в текущем сезоне не проиграли никому, расписав лишь однажды ничью с "Эвертоном".

Несмотря на то, что главный преследователь в турнирной таблице "Сити" "Манчестер Юнайтед" свой поединок в этом туре выиграл, "горожане" по-прежнему сохраняют весомый гандикап в пять очков, а победа над лондонцами вернет ребятам Гвардиолы прежний отрыв в восемь баллов. Правда, последние матчи манкунианцам даются очень непросто, ведь с "Лестером" пришлось вдоволь помучиться, а над "Хаддерсфилдом" и "Саутгемптоном" победы были добыты на последних минутах благодаря результативному выстрелу Рахима Стерлинга.

В стане "Вест Хэма" после того, как на смену Славену Биличу пришел Дэвид Мойес так ничего и не поменялось. "Молотобойцы" располагаются в зоне вылета, а в прошлом туре лондонцы очень так больно получили по зубам от полуживого или полумертвого "Эвертона", что, кажется, руководство клуба уже пожалело о назначении главным тренером шотландского специалиста.

Что касается кадровой политики, то тут несравнимо все плохо у команды Мойеса. В лазарете пребывают такие основные игроки, как Чичарито, Энди Кэрролл и Жозе Фонте, а основной голкипер Джо Харт не сможет принять участие в матче против команды, которой он принадлежит. У "Манчестер Сити" по-прежнему травмированы защитники Бенжамен Менди и Джон Стоунз.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вест Хэма":

"Манчестер Сиьти" выиграл девять из последних 11 матчей на "Этихаде" в рамках Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В случае победы "горожане" могут повторить рекорд "Челси" сезона 2016/2017 и "Арсенала" 2001/2002 по количеству побед подряд в чемпионате Англии (13).

В крайних десяти поединках нападающий манкунианцев Серхио Агуэро принял участие в восьми забитых голах в ворота "молотобойцев" (шесть голов и два ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус

Вест Хэм: Адриан, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Куяте, Обьянг, Антонио, Лансини, Арнаутович, Б. Сако

Прогноз на матч "Манчестер Сити""Вест Хэм":

Только настоящее футбольное чудо может позволить "Вест Хэму" отобрать очки у нынешнего "Манчестер Сити" на "Этихаде". Также считают и букмекеры, оценивая шансы "молотобойцев" на победу космическим коэффициентом 23.0. В то время, как выигрыш "горожан" в среднем составляет мизерные 1.11.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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