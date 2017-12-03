Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Майк Дин

"Манчестер Сити" - единственная команда из тех, кто представляет Англию на евроарене свой матч внутреннего первенства проведет в рамках воскресной программы 15-го тура. "Горожане" проэкзаменуют еле дышащий "Вест Хэм". Подопечные Пепа Гвардиолы задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов уже давным-давно решили, поэтому они целиком и полностью могут позволить себе сосредоточится на выступлениях Премьер-Лиге, где дела у "голубых" идут еще лучше. Ведь до сих пор манчестерцы в текущем сезоне не проиграли никому, расписав лишь однажды ничью с "Эвертоном".

Несмотря на то, что главный преследователь в турнирной таблице "Сити" "Манчестер Юнайтед" свой поединок в этом туре выиграл, "горожане" по-прежнему сохраняют весомый гандикап в пять очков, а победа над лондонцами вернет ребятам Гвардиолы прежний отрыв в восемь баллов. Правда, последние матчи манкунианцам даются очень непросто, ведь с "Лестером" пришлось вдоволь помучиться, а над "Хаддерсфилдом" и "Саутгемптоном" победы были добыты на последних минутах благодаря результативному выстрелу Рахима Стерлинга.

В стане "Вест Хэма" после того, как на смену Славену Биличу пришел Дэвид Мойес так ничего и не поменялось. "Молотобойцы" располагаются в зоне вылета, а в прошлом туре лондонцы очень так больно получили по зубам от полуживого или полумертвого "Эвертона", что, кажется, руководство клуба уже пожалело о назначении главным тренером шотландского специалиста.

Что касается кадровой политики, то тут несравнимо все плохо у команды Мойеса. В лазарете пребывают такие основные игроки, как Чичарито, Энди Кэрролл и Жозе Фонте, а основной голкипер Джо Харт не сможет принять участие в матче против команды, которой он принадлежит. У "Манчестер Сити" по-прежнему травмированы защитники Бенжамен Менди и Джон Стоунз.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вест Хэма":

"Манчестер Сиьти" выиграл девять из последних 11 матчей на "Этихаде" в рамках Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В случае победы "горожане" могут повторить рекорд "Челси" сезона 2016/2017 и "Арсенала" 2001/2002 по количеству побед подряд в чемпионате Англии (13).

В крайних десяти поединках нападающий манкунианцев Серхио Агуэро принял участие в восьми забитых голах в ворота "молотобойцев" (шесть голов и два ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус

Вест Хэм: Адриан, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Куяте, Обьянг, Антонио, Лансини, Арнаутович, Б. Сако

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм":

Только настоящее футбольное чудо может позволить "Вест Хэму" отобрать очки у нынешнего "Манчестер Сити" на "Этихаде". Также считают и букмекеры, оценивая шансы "молотобойцев" на победу космическим коэффициентом 23.0. В то время, как выигрыш "горожан" в среднем составляет мизерные 1.11.

Богдан Архипенко

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