Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Майк Дин
"Манчестер Сити" - единственная команда из тех, кто представляет Англию на евроарене свой матч внутреннего первенства проведет в рамках воскресной программы 15-го тура. "Горожане" проэкзаменуют еле дышащий "Вест Хэм". Подопечные Пепа Гвардиолы задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов уже давным-давно решили, поэтому они целиком и полностью могут позволить себе сосредоточится на выступлениях Премьер-Лиге, где дела у "голубых" идут еще лучше. Ведь до сих пор манчестерцы в текущем сезоне не проиграли никому, расписав лишь однажды ничью с "Эвертоном".
Несмотря на то, что главный преследователь в турнирной таблице "Сити" "Манчестер Юнайтед" свой поединок в этом туре выиграл, "горожане" по-прежнему сохраняют весомый гандикап в пять очков, а победа над лондонцами вернет ребятам Гвардиолы прежний отрыв в восемь баллов. Правда, последние матчи манкунианцам даются очень непросто, ведь с "Лестером" пришлось вдоволь помучиться, а над "Хаддерсфилдом" и "Саутгемптоном" победы были добыты на последних минутах благодаря результативному выстрелу Рахима Стерлинга.
В стане "Вест Хэма" после того, как на смену Славену Биличу пришел Дэвид Мойес так ничего и не поменялось. "Молотобойцы" располагаются в зоне вылета, а в прошлом туре лондонцы очень так больно получили по зубам от полуживого или полумертвого "Эвертона", что, кажется, руководство клуба уже пожалело о назначении главным тренером шотландского специалиста.
Что касается кадровой политики, то тут несравнимо все плохо у команды Мойеса. В лазарете пребывают такие основные игроки, как Чичарито, Энди Кэрролл и Жозе Фонте, а основной голкипер Джо Харт не сможет принять участие в матче против команды, которой он принадлежит. У "Манчестер Сити" по-прежнему травмированы защитники Бенжамен Менди и Джон Стоунз.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вест Хэма":
"Манчестер Сиьти" выиграл девять из последних 11 матчей на "Этихаде" в рамках Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
В случае победы "горожане" могут повторить рекорд "Челси" сезона 2016/2017 и "Арсенала" 2001/2002 по количеству побед подряд в чемпионате Англии (13).
В крайних десяти поединках нападающий манкунианцев Серхио Агуэро принял участие в восьми забитых голах в ворота "молотобойцев" (шесть голов и два ассиста).
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус
Вест Хэм: Адриан, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Куяте, Обьянг, Антонио, Лансини, Арнаутович, Б. Сако
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм":
Только настоящее футбольное чудо может позволить "Вест Хэму" отобрать очки у нынешнего "Манчестер Сити" на "Этихаде". Также считают и букмекеры, оценивая шансы "молотобойцев" на победу космическим коэффициентом 23.0. В то время, как выигрыш "горожан" в среднем составляет мизерные 1.11.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9