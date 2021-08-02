Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити"

Теги астон вилладжек грилишманчестер сититрансферы

Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити" Фото: инстаграм Грилиша

"Манчестер Сити" продолжает работу над трансфером хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Как сообщает Daily Star, 25-летний англичанин прервал отпуск ради переговоров с действующим чемпионом.

Ранее сообщалось, что "Сити" заплатит за трансфер Грилиша 117 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Грилиша 7 голов и 10 ассистов в 27 играх.

Читайте также: Один из основных игроков "Манчестер Сити" может покинуть клуб из-за подписания Грилиша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов