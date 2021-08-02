Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Грилиша

"Манчестер Сити" продолжает работу над трансфером хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Как сообщает Daily Star, 25-летний англичанин прервал отпуск ради переговоров с действующим чемпионом.

Ранее сообщалось, что "Сити" заплатит за трансфер Грилиша 117 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Грилиша 7 голов и 10 ассистов в 27 играх.

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