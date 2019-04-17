Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха"
Чиновник Минпромторга Денис Пак, который является пострадавшим в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сегодня дает показания в суде. Об этом сообщает "Чемпионат".
Пак рассказал о том, как и по какой причине он оказался в кафе "Кофемания", где произошла драка. Чиновник также подробно описал поведение футболистов в день конфликта.
"8 октября в 8:55 я приехал в "Кофеманию" на запланированную деловую встречу. На ней же должен был присутствовать Гайсин. Мне предоставили столик на троих человек. Когда я за него сел, увидел, что напротив меня сидит шумная компания примерно из 10 человек. Компания вела себя шумно, находилась в состоянии алкогольного опьянения и явно проявляла неуважение к обществу. Кафе было в то время полное: и мужчины, и женщины, одна из них была беременна.
Примером хамского поведения я могу назвать, когда девушка села на колени к Александру Кокорину, они начали целоваться, а потом она положила голову в область его паха. Всё это выглядело крайне неприятно", - сообщает Пак.
Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
|23
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|2
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|42
|3
|Краснодар
|23
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|ЦСКА Москва
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|Ростов
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|23
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|Арсенал Тула
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|Ахмат
|23
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|Крылья Советов
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|Динамо Москва
|23
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