Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха"

Чиновник Минпромторга Денис Пак, который является пострадавшим в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сегодня дает показания в суде. Об этом сообщает "Чемпионат".

Пак рассказал о том, как и по какой причине он оказался в кафе "Кофемания", где произошла драка. Чиновник также подробно описал поведение футболистов в день конфликта.



"8 октября в 8:55 я приехал в "Кофеманию" на запланированную деловую встречу. На ней же должен был присутствовать Гайсин. Мне предоставили столик на троих человек. Когда я за него сел, увидел, что напротив меня сидит шумная компания примерно из 10 человек. Компания вела себя шумно, находилась в состоянии алкогольного опьянения и явно проявляла неуважение к обществу. Кафе было в то время полное: и мужчины, и женщины, одна из них была беременна.



Примером хамского поведения я могу назвать, когда девушка села на колени к Александру Кокорину, они начали целоваться, а потом она положила голову в область его паха. Всё это выглядело крайне неприятно", - сообщает Пак.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

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