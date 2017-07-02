Пак Чи Сон: "Если Рэшфорд продолжит в том же духе, то сможет стать одним из лучших футболистов мира"

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Пак Чи Сон: "Если Рэшфорд продолжит в том же духе, то сможет стать одним из лучших футболистов мира"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Пак Чи Сон высказался о форварде Маркусе Рэшфорде.

"Рэшфорд отлично проявил себя в минувшем сезоне. У него был прекрасный первый сезон, у фанатов тут же появились надежды на него, и Маркус справился. Он прогрессирует под давлением, это впечатляет меня. Думаю, если он продолжит в том же духе, то сможет стать одним из лучших футболистов мира" - цитирует Пак Чи Сона официальный сайт "МЮ".

В прошедшем сезоне Рэшфорд провел 53 матча, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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