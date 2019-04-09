Пак, Гайсин и Соловчук прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева

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Пак, Гайсин и Соловчук прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева

В Москве проходит судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

Как сообщает агентство "РИА Новости", в зале судебных заседаний присутствуют все три пострадавших - Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук.

Также в суд прибыли свидетели по уголовному делу и близкие фигурантов, в частности, жёны футболистов Алана Мамаева и Дарья Валитова.

Напомним, что Мамаема, братьев Кокориных и Протасовицкого обвиняют по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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