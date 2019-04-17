Пак: "Услышал выкрики "гангнам стайл", всё это было неприятно. Я один, их пять"

Чиновник Минпромторга Денис Пак, который является пострадавшим в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сегодня дает показания в суде. Об этом сообщает "Чемпионат".

Пак отметил, что обстановка в кафе была неприятной и враждебной.

"Я отметил, что не только моё отношение было негативным к тому, что происходило. Я попросил официанта пересадить меня и моих коллег. Но, видимо, из-за того, что кафе было почти полное, это не удалось осуществить. Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании коллег. Через некоторое время я услышал выкрики "гангнам стайл".

Всё это было неприятно. Я один, их пять. Они ведут себя агрессивно, ситуация сложилась такая. Чем оскорбили? Я об этом уже говорил, были высказывания в отношении моей национальности, в издевательском тоне. Китаец - это оскорбление? Если с нецензурной бранью, то наверное, да", - сказал Пак.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

А еще: Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха" | http://soccernews.ru