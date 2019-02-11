Пакета посвятил дебютный гол за "Милан" погибшим игрокам "Фламенго" (видео)
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" разгромил "Кальяри" со счётом 3:0.
Один из голов в этом матче забил новичок "россонери" Лукас Пакета. Дебютное взятие ворот 21-летний бразилец посвятил игрокам "Фламенго", погибшим при пожаре в академии клуба. Напомним, что жертвами трагедии стали десять футболистов в возрасте от 14 до 17 лет.
Пакета перешёл в "Милан" именно из "Фламенго" во время минувшего трансферного окна. Сумма сделки составила 35 миллионов евро.
Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Кальяри". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
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|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
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|Дженоа
|23
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|14
|СПАЛ
|23
|22
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|Кальяри
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|16
|Удинезе
|23
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|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9