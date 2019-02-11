Пакета посвятил дебютный гол за "Милан" погибшим игрокам "Фламенго" (видео)

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Пакета посвятил дебютный гол за "Милан" погибшим игрокам "Фламенго" (видео)

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" разгромил "Кальяри" со счётом 3:0.

Один из голов в этом матче забил новичок "россонери" Лукас Пакета. Дебютное взятие ворот 21-летний бразилец посвятил игрокам "Фламенго", погибшим при пожаре в академии клуба. Напомним, что жертвами трагедии стали десять футболистов в возрасте от 14 до 17 лет.

Пакета перешёл в "Милан" именно из "Фламенго" во время минувшего трансферного окна. Сумма сделки составила 35 миллионов евро.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Кальяри". | http://soccernews.ru

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