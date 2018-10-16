Пако Алькасер демонстрирует идеальную статистику в этом сезоне

Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Испании Пако Алькасер поразил ворота Англии в матче третьего тура группового этапа Лиги Наций.

Как сообщает Squawka, в этом сезоне 25-летний нападающий демонстрирует идеальную статистику - каждый из последних его десяти ударов в створ завершился голом. В расчёт берутся выступления как за клуб, так и за национальную команду.

Напомним, что права на Алькасера принадлежат "Барселоне", но "Боруссия" хочет выкупить его трансфер.

Примечательно, что в текущем сезоне испанский бомбардир провёл на поле всего 294 минуты. Однако это не помешало ему забить 7 мячей в 4 играх за "шмелей" и 3 гола в 2 поединках за "Фурию Роху". | http://soccernews.ru