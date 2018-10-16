Пако Алькасер демонстрирует идеальную статистику в этом сезоне

7 Теги боруссия дортмундиспанияпако алькасер

Пако Алькасер демонстрирует идеальную статистику в этом сезоне

Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Испании Пако Алькасер поразил ворота Англии в матче третьего тура группового этапа Лиги Наций.

Как сообщает Squawka, в этом сезоне 25-летний нападающий демонстрирует идеальную статистику - каждый из последних его десяти ударов в створ завершился голом. В расчёт берутся выступления как за клуб, так и за национальную команду.

Напомним, что права на Алькасера принадлежат "Барселоне", но "Боруссия" хочет выкупить его трансфер.

Примечательно, что в текущем сезоне испанский бомбардир провёл на поле всего 294 минуты. Однако это не помешало ему забить 7 мячей в 4 играх за "шмелей" и 3 гола в 2 поединках за "Фурию Роху". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вот что бывает, когда ты уходишь из барсы

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Джамбон

В барсе всегда так, либо ложишься под месси, либо сидишь на лавке, клуб пидорасов, которые надрачивают на гнома

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Джамбон

Я кстати тоже дрочу на Месси

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Генич

Педика Роналду обвиняют в изнасиловании,которое было 9 лет назад,вот что бывает когда уходишь с Реала

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Вахтанг

Ты сын шлюхи, рот закрой свой, я ссал на голову тебе

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ у ,а себетебя опечатка, не тебе

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Генич

Малыш закрой свою пипирку,много эмоций,ёбнись головой об косяк

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