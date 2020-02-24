Пако Алькасер летом может снова сменить клуб

Нападающий "Вильярреала" Пако Алькасер может уйти из клуба уже через полгода после перехода.

Напомним, что 30 января "жёлтая субмарина" выкупила форварда у дортмундской "Боруссии" за 23 миллиона евро.

По информации Mundo Deportivo, летом Алькасера попытается купить "Атлетико", который испытывает проблемы с атакой в этом сезоне.

В составе "Вильярреала" игрок уже забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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