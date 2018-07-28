Пако Алькасер рискует не сыграть с "Тоттенхэмом"

Участие нападающего "Барселоны" Пако Алькасера в матче Международного кубка чемпионов против "Тоттенхэма" находится под вопросом.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 24-летний футболист сегодня тренировался индивидуально в связи с мышечным повреждением, полученным несколько дней назад.

Напомним, что матч "Барселона" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье в 6:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru