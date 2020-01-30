Пако Алькасер выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер.

По информации AS, трансфер 26-летнего футболиста согласовал "Вильярреал". Ожидается, что сделка будет закрыта сегодня.

Сообщается, что "жёлтая субмарина" заплатит за испанского бомбардира 23 миллиона евро, хотя его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона.

Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

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