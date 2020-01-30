Пако Алькасер выбрал новый клуб

Теги боруссия дортмундвильярреалпако алькасертрансферы

Пако Алькасер выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер.

По информации AS, трансфер 26-летнего футболиста согласовал "Вильярреал". Ожидается, что сделка будет закрыта сегодня.

Сообщается, что "жёлтая субмарина" заплатит за испанского бомбардира 23 миллиона евро, хотя его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона.

Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Защитник академии "Локомотива" Ефремов перешел в "Вильярреал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ

"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 34
6 Шальке Шальке 19 33
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 30
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 19 22
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 19 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 17
17 Падерборн Падерборн 19 15
18 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов