Пако Алькасер выбрал новый клуб
Стало известно, где продолжит карьеру нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер.
По информации AS, трансфер 26-летнего футболиста согласовал "Вильярреал". Ожидается, что сделка будет закрыта сегодня.
Сообщается, что "жёлтая субмарина" заплатит за испанского бомбардира 23 миллиона евро, хотя его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона.
Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Защитник академии "Локомотива" Ефремов перешел в "Вильярреал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ
-
"Локомотив" нацелился на Кокорина
-
Официально: Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом
-
Федун ответил на слова Веллитона о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку
-
"Лацио" близок к подписанию победителя ЧМ-2018
-
Веллитон рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
Агент Компаоре отреагировал на информацию об интересе "Спартака"
-
"Арсенал" готовит трансфер ещё одного защитника
-
Пако Алькасер выбрал новый клуб
-
1
"Лион" выложил 20 миллионов евро за бразильского таланта
-
Марсело повторил историческое достижение Роберто Карлоса
-
Сульшер во время матча с "Манчестер Сити" наорал на Лингарда
-
3
Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу
-
Коутиньо может вернуться в "Барселону" в январе
-
1
"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"
-
Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"
-
Опубликованы фото новой формы ЦСКА
-
1
"Ливерпуль" установил клубный рекорд
-
Кононов может возглавить сборную Азербайджана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15