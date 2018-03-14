Пако Айестаран дал совет "Челси", как остановить Месси

Теги челсибарселоналионель мессипако айестаран

Пако Айестаран дал совет "Челси", как остановить МессиИзвестный испанский тренер Пако Айестаран дал совет лондонскому "Челси", как остановить ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Такого игрока, как Месси, в мире больше нет. Его будут помнить еще много-много лет, и когда он находится на пике, его невозможно остановить. Против Месси необходимо постараться сыграть компактно и организованно, подстраховывать друг друга с  ротацией позиций, чтобы не создавать ему свободных зон. Но если даже удастся хорошо все это исполнить, он все равно может преодолеть все эти трудности, которые будут поставлены перед ним", - цитирует 55-летнего специалиста Sky Sports.

Напомним, "Манчестер Сити" готов побороться за Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов