Пако Айестаран дал совет "Челси", как остановить Месси

Известный испанский тренер Пако Айестаран дал совет лондонскому "Челси", как остановить ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Такого игрока, как Месси, в мире больше нет. Его будут помнить еще много-много лет, и когда он находится на пике, его невозможно остановить. Против Месси необходимо постараться сыграть компактно и организованно, подстраховывать друг друга с ротацией позиций, чтобы не создавать ему свободных зон. Но если даже удастся хорошо все это исполнить, он все равно может преодолеть все эти трудности, которые будут поставлены перед ним", - цитирует 55-летнего специалиста Sky Sports.

Напомним, "Манчестер Сити" готов побороться за Месси. | soccernews.ru