Пако Хемес вновь возглавил "Райо Вальекано"

Испанский специалист Пако Хамес вернулся в "Райо Вальекано" на пост тренера команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, 48-летний наставник подписал соглашение до июня 2020 года. На этом посту он сменил Мичела.

Напомним, что Хемес возглавлял "Райо Вальекано" с 2012 по 2016 год. При нем лучший результат клуба - восьмое место Примеры.

В текущем сезоне "Райо" занимает предпоследнее место в чемпионате и отстает от 17-й позиции на 6 очков.

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