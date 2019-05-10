Пако Хемес вылетел из Примеры с четвертым клубом подряд

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Пако Хемес вылетел из Примеры с четвертым клубом подряд
"Райо Вальекано" под руководством главного тренера Пако Хемеса вылетел из Примеры в Сегунду.

Таким образом, специалист вылетел из Примеры с четвертым клубом подряд.

В сезоне-2015/16 он не сумел спасти от вылета "Райо Вальекано". Через год он тренировал "Гранаду", которая также понизилась в классе. В сезоне 2017/18 Хемес возглавлял "Лас-Пальмас", который не сумел сохранить в Примере.

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