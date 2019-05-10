Пако Хемес вылетел из Примеры с четвертым клубом подряд
"Райо Вальекано" под руководством главного тренера Пако Хемеса вылетел из Примеры в Сегунду.
Таким образом, специалист вылетел из Примеры с четвертым клубом подряд.
В сезоне-2015/16 он не сумел спасти от вылета "Райо Вальекано". Через год он тренировал "Гранаду", которая также понизилась в классе. В сезоне 2017/18 Хемес возглавлял "Лас-Пальмас", который не сумел сохранить в Примере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30