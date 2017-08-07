Паласио может перейти в "Болонью"

Экс-форвард "Интера" Родриго Паласио может продолжить карьеру в "Болонье", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист согласовал контракт с клубом, который будет рассчитан на год. Игрок в настоящее время является свободным агентом.

В прошлом сезоне Паласио сыграл 20 матчей за "Интер" и забил два гола.

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