Паласио может перейти в "Болонью"

Теги родриго паласиоболонья

Паласио может перейти в "Болонью"

Экс-форвард "Интера" Родриго Паласио может продолжить карьеру в "Болонье", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист согласовал контракт с клубом, который будет рассчитан на год. Игрок в настоящее время является свободным агентом.

В прошлом сезоне Паласио сыграл 20 матчей за "Интер" и забил два гола.

Читайте также: "Спарта" арендовала полузащитника "Интера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов