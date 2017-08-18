Паласио стал игроком "Болоньи"

"Болонья" объявила о подписании бывшего форварда "Интера" Родриго Паласио.

35-летний аргентинец достался новому клубу бесплатно, так как имел статус свободного агента.

С "Болоньей" форвард подписал с годичный контракт и будет играть под 24-м номером.

В прошлом сезоне Паласио сыграл в 15-ти матчах за "Интер", отличившись тремя голевыми передачами. | http://soccernews.ru