Паласио стал игроком "Болоньи"

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Паласио стал игроком "Болоньи""Болонья" объявила о подписании бывшего форварда "Интера" Родриго Паласио.

35-летний аргентинец достался новому клубу бесплатно, так как имел статус свободного агента.

С "Болоньей" форвард подписал с годичный контракт и будет играть под 24-м номером.

В прошлом сезоне Паласио сыграл в 15-ти матчах за "Интер", отличившись тремя голевыми передачами. | http://soccernews.ru 

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