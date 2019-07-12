"Палермо" опустился в любительский дивизион

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"Палермо" опустился в любительский дивизион

"Палермо" опустили в Серию D, которая считается любительским дивизионом.

Как сообщает Football Italia, это связано с финансовыми проблемами клуба, так как не хватало средств на поддержание клуба.

Напомним, что в 2018 году у клуба сменились владельцы. Тогда Маурицио Дзампарини, владевший клубом с 2002 года, продал "Палермо" английской компании.

"Палермо" был основан в 1900 году. В Серии А клуб в последний раз был три года назад.

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