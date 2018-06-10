"Палермо" стал первым финалистом плей-офф за место в Серии А



В двухраундовом противостоянии "Палермо" победил "Венецию" и вышел в финал плей-офф за место в Серии А.

Первый поединок завершился вничью 1:1, а в ответной встрече победу "Палермо" принес автогол защитника соперников Маурицио Домицци - 1:0.

В финальном матче за выход в элиту "Палермо" сыграет с победителем пары "Читтаделла" - "Фрозиноне".

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