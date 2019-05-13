"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
"Палермо" будет играть в Серии С в следующем сезоне. Об этом информирует Football Italia.
По данным издания, сегодня, 13 мая, национальный федеральный суд Италии решил наказать сицилийский клуб за финансовые нарушения со стороны руководства команды.
В Серии В "Палермо" занял третье место в турнирной таблице и мог получил право сыграть в плей-офф за попадание в Серию А. Теперь его место займет "Перуджа".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15