"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства

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"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства

"Палермо" будет играть в Серии С в следующем сезоне. Об этом информирует Football Italia. 

По данным издания, сегодня, 13 мая, национальный федеральный суд Италии решил наказать сицилийский клуб за финансовые нарушения со стороны руководства команды.

В Серии В "Палермо" занял третье место в турнирной таблице и мог получил право сыграть в плей-офф за попадание в Серию А. Теперь его место займет "Перуджа".

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