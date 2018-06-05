Палестинцы сорвали матч Израиль - Аргентина

Сборная Аргентины отказалась от матча с Израилем, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, аргентинцы решили не проводить матч из-за угроз представителей Палестины.

Напомним, что матч должен был состояться в Иерусалиме, а палестинцы считают эту территорию своей. Глава палестинской федерации футбола Джибриль Раджуб призвал фанатов сжигать фотографии форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Кроме того, поддерживающие Палестину болельщики провели акцию протеста возле базы аргентинской сборной в Барселоне с требованием отказаться от матча с Израилем.

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