Паллотта: "Мы доминировали над "Барселоной", и это было невероятно"
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта поделился эмоциями после матча с "Барселоной" (3:0).
"В прошлом сезоне гол Перотти на последней минуте вывел нас в Лигу Чемпионов, и это было потрясающе. Но сегодняшний успех превзошёл всё. Думаю, это лучшая победа "Ромы". После 1:4 в первой игре, где нам не повезло и мы должны были бить два пенальти… Зная о том, что нам нужно побеждать 3:0, а если бы "Барселона" забила хотя бы гол, то нам бы пришлось забивать пять… Это что-то невероятное!
За пять лет пребывания в "Роме" я никогда не видел, чтобы команда играла вот так на протяжении 94 минут. Мы доминировали над "Барселоной", и это было невероятно! Хочу отдельно похвалить Ди Франческо, потому что тренер внёс большие изменения в схему, и это сработало блестяще. Нужно отдать ему должное - Эусебио изменил игру так, чтобы мы смогли добиться этого результата.
Почему мы не должны верить в выход в финал? Все думали, что "Барселона" - лучшая команда в мире, но камбэк после поражения 1:4 показывает, что такое "Рома" - приводит слова Паллотты Football Italia.
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