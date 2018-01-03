Палмер досрочно вернется в "Челси" из аренды в "Хаддерсфилде"

Полузащитник Кейси Палмер вернется в "Челси" из "Хаддерсфилда".

Лондонский клуб принял решение досрочно прекратить аренду игрока, так как он не получает достаточного количества игрового времени.

"К сожалению, мое время в "Хаддерсфилде" подошло к концу. Я благодарен всем в клубе, но больше всего фанатам, которые не переставали меня поддерживать", - написал Палмер в своем Твиттере.

В минувшем сезоне 21-летний Палмер также играл за "Хаддерсфилд" на правах аренды, провел за клуб 27 матчей, забил 5 голов и вышел с клубом в Премьер-лигу. Впрочем в этом сезоне хавбек принял участие лишь в пяти поединках.

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