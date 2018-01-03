Палмер досрочно вернется в "Челси" из аренды в "Хаддерсфилде"

Теги челсихаддерсфилд таункейси палмер

Палмер досрочно вернется в "Челси" из аренды в "Хаддерсфилде"

Полузащитник Кейси Палмер вернется в "Челси" из "Хаддерсфилда".

Лондонский клуб принял решение досрочно прекратить аренду игрока, так как он не получает достаточного количества игрового времени.

"К сожалению, мое время в "Хаддерсфилде" подошло к концу. Я благодарен всем в клубе, но больше всего фанатам, которые не переставали меня поддерживать", - написал Палмер в своем Твиттере.

В минувшем сезоне 21-летний Палмер также играл за "Хаддерсфилд" на правах аренды, провел за клуб 27 матчей, забил 5 голов и вышел с клубом в Премьер-лигу. Впрочем в этом сезоне хавбек принял участие лишь в пяти поединках.

Не пропустите: "Челси" готов заплатить за Алекса Сандро 56 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов